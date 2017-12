GuiFera é primeiro brasileiro campeão mundial de 'Pro Evolution Soccer'

Guilherme Fonseca, o "GuiFera", é o primeiro brasileiro campeão mundial da PES League, torneio oficial de Pro Evolution Soccer 2017. Vice-campeão mundial no ano passado, desta vez ele conseguiu vencer seu adversário, o italiano Ettorito97, na final realizada em Cardiff, no País de Gales. Como campeão, ele recebe o prêmio de US$ 200 mil (R$ 652 mil de acordo com a cotação atual).

Tricampeão brasileiro, GuiFera se classificou na terceira colocação na etapa das Américas, que ocorreu em Buenos Aires. Além do brasileiro, também foram qualificados o Argentino Pablo Leonel, Elrey-ymoda do Chile e Jhona_KRA do Peru, terceiro colocado na competição.

O italiano Ettorito faturou US$ 100 mil (R$ 324 mil) e o peruano Jhona_KRA recebeu US$ 50 mil (R$ 112 mil).