Ibrahimovic integra grupo que investiu R$ 4 mi em empresa sueca de e-sports

Depois de premiar o futebol com a sua presença, Zlatan Ibrahimovic agora quer honrar outro esporte. O astro um dos investidores que injetaram um total de 1,3 milhão de dólares (R$ 4,04 milhões) na empresa sueca Challengermode, empresa sueca que promove competições com estrutura profissional a jogadores comuns.

Em comunicado oficial, divulgado nesta sexta-feira, a empresa destacou que "o investimento irá permitir a Challengermode alavancar seu crescimento recente para continuar a construir relações mais fortes entre marcas, organizações de e-sports e desenvolvedores de jogos. Definitivamente, isto servirá como o próximo passo na missão da Challengermode em disponibilizar a melhor e mais acessível experiência de competitividade para jogadores".

De acordo com o site The Score, Philip Skogsberg, co-fundador da plataforma, Ibra ainda não se pronunciou oficialmente sobre o investimento.

Neste domingo, Zlatan marcou dois gols, um deles aos 43 do segundo tempo, na final da Copa da Liga Inglesa, vencida por 3 a 2 pelo Manchester United contra o Southampton. Este foi o segundo título do sueco pelo clube, que se tornou pentacampeão da competição. Após a conquista, ele comentou sobre especulações de que poderia se aposentar ao final desta temporada. "Eu sou um animal. Me sinto como um leão. Vou parar no topo. Se não tiver mais desempenho, se não trouxer resultados, não vou jogar. Não serei como outros jogadores, jogando porque tiveram grande carreira e nome e que jogam por serem quem são", como citado por matéria do Estadão.