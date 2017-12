Ibrahimovic vira robô em jogo que ajudou a desenvolver; veja trailer

O jogador sueco Zlatan Ibrahimovic vai virar um robô em um game que será lançado no próximo dia 17, que tem o seu nome e que ajudou a desenvolver: Zlatan Legends.

O próprio Ibra divulgou, nesta terça-feira, um trailer do jogo, no qual aparece em uma animação vestindo uma armadura.

"Eu pensei que não havia mais desafios", diz Ibrahimovic no trailer. "Foi quando eles vieram - um novo jogo, novas regras e um novo rival".

E o craque continua: "Alguém que eu conheço muito bem. Neste momento, o universo saberá ... há apenas um Zlatan" , escreveu na legenda do vídeo publicado em sua conta oficial no Instagram. Ibra participou ativamente do desenvolvimento do game nos últimos dois anos.

Ibrahimovic está atualmente sem clube, se recuperando de uma lesão grave no joelho, e vem se tratando com fisioterapia no seu ex-time, o Manchester United.

Assista ao teaser do game: