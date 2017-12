Imitando vida real, carro de Alonso quebra em trailer de jogo 'F1 2017'

Produtora do 'F1 2017', a Codemasters divulgou novo trailer do jogo que será lançado no próximo dia 25 de agosto. E para mostrar como o game é fiel à realidade, as imagens mostram uma McLaren-Honda com motor estourado, em seguida o piloto Fernando Alonso aparece irritado a caminho dos boxes. Quem acompanha a Fórmula 1 sabe que essa cena tem sido recorrente.

Um dos destaques do novo jogo é seu modo de carreira, que permite entre outros recursos, interagir com engenheiros para melhorar o desempenho nas pistas. E o carro de Alonso foi utilizado como exemplo dessa nova ferramenta, o que chamou a atenção dos fãs do game, assim que o novo trailer foi divulgado.