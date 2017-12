Inglês 'Gorilla' vence alemão na final e leva o título mundial de Fifa 17

O inglês Spencer 'Unilad Gorilla' Ealing é o novo campeão mundial do game Fifa após bater, na final, nesta sexta-feira, em Londres, o alemão Kai 'Deto' Wollin, na final da FIWC - Fifa Interactive World Cup. O jogador, de 20 anos, ficou com o prêmio de US$ 200 mil (R$ 630 mil) e estará no fim do ano na premiação dos melhores de 2017, da Fifa.

A final foi disputada em duas partidas, uma no PlayStation 4 e outra no Xbox One, da Microsoft. O primeiro jogo terminou empatado em 3 a 3, no console da Sony. Já o desempate, na plataforma da Microsoft, Gorilla aplicou uma goleada de 4 a 0 no adversário. O Xbox é a plataforma de origem do inglês.

O valor pago neste ano ao campeão é de 10 vezes o recebido pelo vencedor da FIWC no ano passado. Deto, o vice-campeão, de 28 anos, levou US$ 40 mil (R$ 126 mil). Ao receber o troféu, Gorilla chamou o adversário ao palco e permitiu que ele também erguesse a taça, atitude muito aplaudida pelo público.

Três gamers representaram o Brasil nesta edição da FIWC. Os competidores Henrique 'Zezinho23xx' Lempke e Rafael 'Rafifa13' Fortes terminaram a primeira fase, dos grupos, na quinta e na sexta posições em suas chaves e não passaram para o mata-mata. Já Lucas 'Lucasrep98' Gonçalves se classificou em segundo lugar e chegou às quartas-de-final, mas foi derrotado pelo alemão Timo 'Timox' Siep, por 2 a 0.