Início avassalador no City faz Gabriel Jesus virar 'cartinha especial' no Fifa

Gabriel Jesus é, com certeza, um dos assuntos mais comentados na Inglaterra. O atacante de 19 anos, que recentemente trocou o Palmeiras pelo Manchester City, iniciou de forma brilhante sua carreira na Europa. Em três jogos, ele já deu duas assistências e marcou um gol. Além de impressionar os torcedores de seu novo clube, o atleta parece ter impressionado também o Fifa, jogo de futebol mais jogado em todo o mundo.

Ones to Watch Winter Edition starts now! Winter Edition items will be available until Feb 10th. #FUT pic.twitter.com/4WMyjCcM75 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 3 de fevereiro de 2017

Em uma atualização do game, Gabriel Jesus não só foi incluído no ataque do Manchester City, como já ganhou status de estrela, com 78 pontos e sendo considerado uma "carta preta" no modo Ultimate Team, com o seu "poder" podendo ser alterado dependendo do seu desempenho dentro de campo.

Outra novidade do jogo é a inclusão de cartas especiais para jogadores que se destacaram na Copa Africana de Nações. Gabriel Barbosa, da Inter de Milão, não foi incluído no game.