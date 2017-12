Injustice 2 chega ao Brasil e País ganha torneio regional do game

Novidades para os fãs de games, em especial quem acompanha o cenário de Injustice, da Warner: o estúdio anunciou no Brasil e no mundo Injustice 2, o novo game da franquia dos heróis e vilões da DCComics. Além disso, o jogo vai entrar no calendário dos e-Sports no Brasil.

Jogadores da Argentina, Chile, México e Peru terão a chance de competir na "Injustice 2 Liga Latina", cujas etapas de qualificação terão início em maio. Os melhores jogadores de cada país vão se enfrentar nas finais no dia 13 de agosto, que acontecerá no Brasil. Os gamers brasileiros também competirão em um torneio regional que fará parte da Liga Latina e contará com suas próprias etapas.

Injustice 2 continua a história do primeiro volume (Injustice: Gods Among Us), começando em um universo onde os laços estão quebrados e cada aliança está em guerra. Batman e seus aliados trabalham para juntar as peças da resistência, enquanto luta contra aqueles que desejam restaurar o Regime de Superman.

"No meio deste caos, uma nova ameaça aparece e colocará a existência da Terra em risco. Os jogadores decidirão onde suas lealdades se encontram e terão a capacidade de customizar personagens da DC com equipamentos únicos e poderosos obtidos ao longo do jogo", diz o material de divulgação do game.

Asista ao trailer de Injustice 2: