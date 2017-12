Intel volta a organizar evento de games na Coreia com premiação de US$ 235 mil

O Intel Extreme Masters (IEM) está de volta à Coreia do Sul, depois de 8 anos. A penúltima fase antes das grandes finais da Season XI do torneio será realizada na província de Gyeonggi, com partidas de League of Legends, StarCraft II e Overwatch. Ao todo, serão US$ 235 mil dólares (R$ 775 mil) de premiação. Deste total, U$$ 100 mil será distribuído ao vencedores do campeonato de LoL.

As fases preliminares começam nesta terça-feira e serão disputadas em um estúdio fechado com transmissão ao vivo. Já as finais acontecerão em evento presencial, marcado para os dias 16, 17 e 18 de dezembro, no Goyang Sports Complex, estádio com capacidade para 40 mil pessoas.