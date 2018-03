Internautas poderão pedir chave para testar versão mobile de 'Fortnite'

A Epic Games já abriu as inscrições para você tentar conseguir uma chave e jogar a versão mobile de seu grande sucesso, Fortnite. Para solicitar o internauta poderá acessar o site oficial clicando aqui.

Para os interessados, vale lembrar que o teste inicialmente será realizado em aparelhos da Apple com IOS, a versão de Android será disponibilizada em breve.

A versão mobile de Fortnite, de acordo com a Epic Games, será exatamente o jogo que você está acostumado a jogar no PC, PS4 e Xbox One. Será possível também jogar com outras plataformas entre si, exemplo PC e PS4, Xone e PC, a única que não será possível, é a de Xone e PS4.