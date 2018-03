Investigação derruba recorde de game de Atari que já durava 35 anos

Um dos recordes de games mais antigos da história foi invalidado após uma investigação que concluiu se tratar de uma fraude. Trata-se da marca de 5,51 segundos que pertencia a Todd Rogers no jogo de arrancadas Dragster, do Atari 2600, um dos consoles mais populares de todos os tempos. O assunto foi destaque no portal The Enemy.

Desde 1982, Todd detinha a marca - e ele chegou a ser homenageado pelo Guinness Book, no ano passado, como o gamer mais antigo dono de um recorde ainda vigente.

Após a premiação, porém, o assunto veio à tona no fórum de discussão Reddit, onde muitos outros jogadores afirmaram ser impossível conseguir o tempo sem que fosse feita alguma trapaça, como uma modificação no código de programação do game ou alguma outra fraude do tipo.

Foi então que a consultoria Twin Galaxies, que presta serviços para o Guinness, decidiu iniciar uma investigação, que gerou um relatório com mais de 300 páginas sobre o tema, na qual se ouviram especialistas técnicos, jogadores e várias outras fontes. A conclusão: o tempo era mesmo impossível de ser atingido e a marca era uma fraude.

Agora, Rogers, além de perder o recorde, foi banido completamente de qualquer outra disputa - e a nova marca de Dragster é de 5,57 segundos, que já foi alcançada por vários outros gamers.