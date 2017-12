Jennifer Lopez e outros investidores aportam R$ 45 milhões em time de e-Sports

A cantora Jennifer Lopez é a mais nova personalidade a entrar para o mundo dos esportes eletrônicos, ou e-Sports. Juntamente com outros artistas e executivos (entre eles, os jogadores da NFL Marshawn Lynch e Michael Strahan, o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez e o chefe de operações do Twitter, Anthony Noto), a cantora fez um investimento milionário na equipe NRG eSports.

A equipe, por sua vez, já tinha como investidor principal e sócio o ex-jogador da NBA Shaquille O'Neal. Apenas os novos investidores injetaram um valor equivalente a US$ 15 milhões (R$ 45 milhões) no time, que começou as atividades há dois anos, como uma equipe do game League of Legends.

Entre outros esportes eletrônicos, o time também mantém equipes de games como Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, World of Warcraft e Rocket League.

Esta foi a terceira rodada de investimentos conquistada pela NRG, desde a sua criação. Outro dos nomes de destaque que já investiu no time, que atualmente se prepara para o campeonato norte-americano do game Overwatch, é o do ex-executivo da Apple, Andy Miller.