Jogador brasileiro 'zera' Mortal Kombat 3 de olhos vendados; assista

O brasileiro Alan 'Speed' Soares conseguiu uma façanha inédita em Ultimate Mortal Kombat 3, jogo clássico de 1995 e do qual ele é considerado o maior jogador do País.

De olhos vendados, o gamer conseguiu 'zerar' (vencer todos os demais personagens), em um desafio que foi transmitido ao vivo e que durou pouco mais de 2 horas e 40 minutos.

E não parou por aí: o jogador conseguiu o feito sem usar o botão de defesa, no nível very hard (o mais difícil do game), e no teclado. As informações foram publicadas pelo portal IGN.

Segundo a reportagem, Alan fez uma escolha inteligente do personagem usado no desafio. Ele jogou com Nightwolf, o caracter que justamente tem a habilidade de refletir ataques sem a necessidade de apertar o botão de defesa.

Assista: