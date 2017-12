Jogador cego vence em torneio de Street Fighter V só com base nos sons

Um feito incrível - e emocionante, por que não - ocorreu na Espanha, no fim de semana, envolvendo um jogador cego de Street Fighter V. O holandês, conhecido pelo apelido de Sven, venceu um adversário, de apelido Musashi, e logo na primeira vez em que disputou uma competição do game.

Ele não conseguiu chegar às finais, mas a vitória, por si só, já foi histórica.

Cego desde os cinco anos por causa de um câncer, Sven disse ter usado da engenhosidade para derrotar o adversário. Ele se valeu do estilo agressivo do oponente para pressioná-lo, e tudo usando apenas a audição extremamente aguçada. Sim, ouvindo só os sons do game.

De acordo com ele, a trilha e os efeitos sonoros caprichados de Street Fighter ajudam bastante no processo de entender onde o adversário está e como age.

"O game tem efeitos muito bons e como eu uso um fone para jogar, eu consigo saber o que está acontecendo porque o som é dividido entre esquerda e direita", explicou. "Quando um personagem está dando um soco ou um chute, ele faz sons diferentes. É preciso estudar esses sons por bastante tempo".

Confira, no vídeo abaixo, alguns momentos de Sven em ação: