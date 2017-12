Jogador de Counter Strike é banido por mil anos por assédio a garota de 15 anos

Julgamentos de jogadores por ações ofensivas ou violentas fora das competições nunca são unanimidade e sempre deixam a impressão de que poderiam ser mais duras. Ou quando são pesadas, sempre são recorridas e abrandadas. Um caso nos games, no entanto, se tornou emblemático.

Reece “bloominator” Bloom, jogador de Counter Strike: Global Offensive, de 25 anos, teve sua conta na E-Sports Entertainment Association League (ESEA), plataforma de torneios do game, banida por mil anos após ser flagrado assediando uma menina de 15 anos em conversas pelo celular. Punido oficialmente pela ESEA por "atividades maliciosas", Reece Bloom somente poderá voltar a jogar em 5 de junho de 3016, daqui cerca de 365 mil dias.

As conversas se tornaram públicas recentemente e mostram "bloominator" dizendo que "não se importa de ser pedófilo", que "há alguma coisa em poder influenciar as mentes mais novas" e "ela só vai se ligar o quão retardada é daqui dois ou quatro anos".

Excluído momentos depois, Bloom publicou um pedido de desculpas em sua conta no Twitter. "Sem desculpas, obviamente fui incrivelmente estúpido ao fazer o que fiz. Mas, por favor, mantenham o ódio em mim, não ataquem nenhum dos meus amigos ou times aos quais fui associado. Eu espero que as pessoas possam me perdoar, mas entendo se não conseguirem", escreveu Reece.

As mensagens ofensivas podem ser lidas aqui (aviso: conteúdo impróprio). E o pedido de desculpas pode ser lido aqui.