Jogador de 'LoL' quebra monitor com a cabeça após cair em ranking

Há muito tempo que os videogames deixaram de ser vistos como brincadeira de criança. E a onda dos chamados esportes eletrônicos tornou os games ainda mais competitivos, mas alguns extrapolam todos os limites. Em um cyber café na cidade chinesa de Lanzhou, um jogador ficou tão furioso que quebrou o monitor com a própria cabeça.

O incidente aconteceu, quando um de seus companheiros de equipe fez com que seu ranking caísse no "League of Legends", e isto foi suficiente para que o jogador tivesse um ataque de raiva, e desse uma cabeçada no monitor, como mostra imagens compartilhadas pelo site Chinapress e por usuários nas mídias sociais chinesas.

O golpe foi tão forte que ele atravessou o monitor e precisou de ajuda para ser tirado do aparelho. O rapaz foi levado ao hospital para receber atendimento médico.