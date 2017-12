Jogador descobre personagens inéditos escondidos em game de 1999

Em 1999, foi lançado o game Silent Hill para o então avançado, na época, Playstation 1. O game de horror japonês, que ao longo dos anos se transformaria numa franquia de sucesso, tinha surpresas que até hoje permaneceram desconhecidas do público gamer.

Agora, 18 anos depois, um dos jogadores descobriu uma série de personagens "adormecidos" no game - seis monstros que ainda não tinham sido revelados, desde o lançamento.

Segundo o site Kotaku, um jogador cujo apelido é roocker666, descobriu algumas linhas de código (siglas) no primeiro Silent Hill, que, aparentemente, não faziam sentido, já que elas não tinham efeito prático algum durante o gameplay.

As siglas estavam escondidas na pasta onde ficavam salvos os monstros do game, e roocker concluiu que poderiam ser seres inéditos. Depois de reprogramar e ajustar algumas das linhas, ele conseguiu ativar os personagens, que tinham sido escondidos ali pelos programadores da Konami, desenvolvedora do jogo.

Depois de divulgar os novos personagens em ação pela primeira vez, roocker afirmou, agora, que espera ver esse mod do game lançado para grande público de fãs da série.