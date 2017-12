Jogador do Ajax com danos cerebrais será homenageado no novo Fifa

O novo Fifa, da EA Sports, ainda não foi lançado oficialmente, mas algumas novidades já estão sendo apresentadas aos fãs do game. Uma delas (provavelmente a mais legal delas) é que Abdelhak Nouri, jogador do Ajax que teve um mal súbito em uma partida, terá uma carta ouro no modo Ultimate Team, com status de 75 pontos.

O atleta desmaiou em um amistoso contra o Werder Bremen e, após um período em coma, deixou a UTI, mas os danos cerebrais foram considerados permanentes e ele teve que se aposentar.

O seu drama causou grande comoção no mundo do futebol e, além das inúmeras homenagens de clubes e jogadores, agora é o Fifa quem fará a sua parte, dando a ele status de grande jogador. Nas edições anteriores ele já aparecia, mas era tido como um mero coadjuvante.