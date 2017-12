Jogador encontra bug no Fifa-17 e leva Chape a fazer 105 a 0 no Barça

O canal do YouTube DTT, especializado em e-sports, postou um vídeo bizarro de Fifa-17, um dos games de futebol que tem mais simpatizantes no mundo. A começar do placar: Chapecoense 105 x 0 Barcelona.

Um jogador ainda descobriu que, se forem marcados mais de 100 gols no game, todos os jogadores em campo ficam com notas 10, e assim se tornam completamente imbatíveis.

Além disso, cada gol marcado começa a valer por 5 no placar, que também fica louco, por não conseguir mostrar três algarismos. São bugs que existem no game e que poucos exploram, dada a dificulade de fazer 100 num jogo só.

O vídeo foi postado no YouTube, e além de muitos comentários dos fãs do game, sobre o feito do jogador, outros encararam o placar impossível como uma homenagem à Chapecoense, com a hashtag #ForçaChape.

Confira o vídeo: