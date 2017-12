Jogador que tratou estrutura como insuportável é trocado em equipe de e-Sports

A "novela" envolvendo a saíde de Guilherme "Vash" da equipe KaBuM! e-Sports parece estar chegando ao fim. Após dizer que as condições de treinamento dos atletas era insuportável e que eram feitas dentro de um hostel em São Paulo, ele se desligou da equipe. E, nesta sexta-feira, a diretoria do time anunciou seu sucessor para os próximos desafios de League of Legends: Alexandre "TitaN" Lima.

Jogador da Challenger Series e inscrito como reserva da organização, "TitaN" atuou pelo time Ilha da Macacada no fim do ano passado. Apesar de não ter seguido na equipe, o jogador conseguiu se destacar e agora se junta a Daniel "Danagorn" Drummond (jungler), Renato "TheFoxz" Souza (AD Carry), Lucas "Zantins" Zanqueta (toplaner) e Marcelo "Riyev" Carrara (support).

O primeiro desafio do atleta na nova equipe será já neste domingo, quando a KaBuM! enfrenta a Brave. O confronto é praticamente de "vida ou morte", já que os dois times são os últimos colocados do 1° Split do CBLoL.

Ao confirmar a contratação do atleta, a diretoria da KaBuM também confirmou que providenciou um novo local para acomodação e treinamento, dando um fim à polêmica iniciada por "Vash".