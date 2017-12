Sem querer, jogador compra por US$ 1.500 dezenas de jogos raros em reality

Sem querer, em um reality show na TV norte-americana, um jogador ofereceu US$ 1.500 em um galpão, sem saber o que tinha lá dentro - e acabou saindo com mais de US$ 45 mil em games, consoles e outros itens retrô. Foi em "Quem Dá Mais?", um programa sobre barganha e garimpo de depósitos individuais abandonados, onde os jogadores fazem lances, desconhecendo o conteúdo, apenas diante de uma breve avaliação.

Quem se deu bem foi o jogador Rene Nezhoda, em episódio da décima temporada do programa. Logo após o lance, Phillip "Fluffy Gamer" Braden, youtuber de jogos retrô, foi chamado como especialista pelo programa para avaliar os ganhos do participante.

Aos poucos, segundo relato do portal UOL, Nezhoda e Braden descobrem dezenas de caixas empoeiradas com games de NES, SNES, Mega Drive, Master System, Nintendo 64 e outros cartuchos. Alguns destes games são verdadeiras pérolas, como uma cópia de "M.U.S.H.A.", um título bem cotado para Mega Drive, que segundo o show vale cerca de US$ 200.

O depósito ainda guardava consoles antigos s e até protótipos raros que aparentemente não foram ao ar durante o programa. Rene Nezhoda publicou vídeos em seu canal no YouTube relatando alguns dos achados, que agora vai vender em sua loja, na California.