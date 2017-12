Jogadoras de CS lançam campanha para aumentar visibilidade das meninas

As jogadoras de Counter Strike brasileiras lançarão uma campanha para incentivar o cenário desse game entre as mulheres no Brasil, atrair mais garotas interessadas em CS e equiparar as premiações às dos torneios masculinos. A campanha vai se chamar "Fechado com as Minas", e terá a participação de vários jogadores de destaque brasileiros.

Segundo o portal ESPN.com.br, a jogadora Camila Naper, da equipe AlienTech eSports, diz que os objetivos são arrecadar doações para aumentar a premiação do torneio feminino, chamar o público para participar mais dos campeonatos e transmissões ao vivo da modalidade e ter mais contato com as jogadoras.

Transmitida na internet, a campanha consistirá em uma maratona de 24 horas, que terá duração de sete dias e troca de jogadores/streamers a cada três horas.

Todo o valor arrecadado será destinado à premiação do torneio feminino, a Power Lounge Cup, que atualmente conta com seis equipes: Team One Red, AlienTech, Don't Panic, N6, VTI.Ignis e Tetas de Mel.

Após uma fase inicial realizada pela internet em formato todos contra todos, as quatro melhores equipes da PowerLounge Cup Feminina garantirão vaga na fase eliminatória, que acontecerá em 21 e 23 de abril na PowerLounge, em São Paulo.