Jogadores criticam supostos 'novos' recursos de Fifa-18; veja trailer

A EA Sports lançou nesta terça-feira, nas redes sociais, um vídeo que contêm os novos dribles do game Fifa 18. Segundo a desenvolvedora, são três recursos que foram aprimorados: as jogadas chamadas de "drible explosivo", "drible ponte" e "drible zig gag".

Os recursos, porém, foram criticados por jogadores que afirmaram que eles não seriam exatamente uma novidade no aguardado game.

Na rede social Reddit, nos grupos de discussão, os "novos" recursos foram criticados por alguns jogadores.

"Vi o vídeo e não fiquei nada entusiasmado com os ‘novos dribles’. Basicamente porque não se tratam de novidades", revelou um usuário. Já um segundo, criticou: "Já dá para fazer tudo isto no Fifa-17, sempre levando-se em conta que quanto melhores são as características de drible do jogador, maiores serão as possibilidades de realizar os lances".

Fifa-18 será lançado no Brasil em versão completa no dia 3 de outubro (embora seja possível jogar antecipadamente outras versões). No exterior, o game aparece nas lojas no dia 29 de setembro, segundo a EA.

Confira o vídeo com o trailer dos 'novos' recursos: