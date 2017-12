Jogadores de CS:GO disputam partida suspensos a nove metros de altura

Duas equipes profissionais de CS:GO da República Tcheca - a eXtatus e a Penta - disputaram no fim de semana uma partida de exibição com os jogadores suspensos a nove metros de altura, promovido pela Republic of Games.

O desafio aconteceu em Praga, na República Tcheca, e foi transmitido ao vivo pela plataforma de games Twich, com tradução simultânea.

Assim como qualquer disputa de game em equipe, uma partida profissional de CS:GO requer concentração máxima, e os jogadores tiveram que aliar a atenção no game com a tensão e o equilíbrio necessários para jogar no alto, além de tentar "esquecer" o balanço da plataforma suspensa com o vento.

Assista a trechos da partida: