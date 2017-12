Jogadores de Fifa-17 reclamam de 'garrafas de água artilheiras'

Que Fifa-17 é um dos melhores games de futebol já lançados ninguém duvida, mas jogadores vêm reclamando em fóruns de discussão na internet, em redes sociais e no YouTube de uma característica do game vista por muita gente como bizarra: as garrafas de água artilheiras.

Normalmente utilizadas pelos goleiros, e presentes junto das traves, as tais garrafas estão aparecendo dentro da pequena área, e ainda por cima fazendo gols, desviando a bola dos defensores em jogadas consideradas fáceis. Os goleiros, completamente vendidos, apenas observam uma bola fácil, fácil, entrar.

Em outros casos, dá para fazer o goleiro atirar a garrafa para fora da meta e, assim, defender a bola.

Os jogadores que já tomaram gols desta maneira, digamos, insólita, vêm postando diversos vídeos no YouTube para mostrar aos demais fãs do game a tal "característica".

Existe até uma compilação com os 10 melhores lances envolvendo a garrafa. Confira: