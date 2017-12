Jogadores vão poder baixar versão demo de Fifa 18 em 12 de setembro

Os fãs de games de futebol sabem que Fifa 18, aguardado lançamento da EA Sports, chega oficialmente no dia 29 de setembro para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Switch e PC, com o super astro do futebol Cristiano Ronaldo na capa.

A desenvolvedora, no entanto, divulgou que uma versão de demonstração, com bons recursos, estará disponível para download já no dia 12 de setembro, cerca de duas semanas antes do lançamento oficial.

De acordo com a EA, a demo terá dez equipes disponíveis para os gamers. A lista é a seguinte: Atlético de Madrid, Real Madrid, Bayern de Munique, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Juventus, Los Angeles Galaxy, Paris Saint-Germain e Toronto.

Três estádios poderão ser palco dos jogos, na demonstração: o Santiago Bernabeu, do Real Madrid, o Monumental, casa do clube argentino River Plate, e também o Stubhub, que fica na Califórnia.

Os modos de jogo serão os de partidas rápidas e uma parte do The Journey, o modo jornada, que estarão totalmente disponíveis na versão 'full' do game.

Recentemente, a EA confirmou craques como Pelé e Maradona como 'ídolos' de Fifa 18.

Assista a um trailer de Fifa 18: