Jogando com o Santos, vice campeão mundial vence e-Brasileirão de PES

Guilherme Fonseca, o "GuiFera", confirmou seu favoritismo e venceu o e-Brasileirão 2016, primeiro campeonato de PES organizado pela CBF. Jogando com o Santos, ele superou o Cruzeiro de Cláudio Henrique Silva Mesquita, em uma final emocionante. A primeira partida foi vencida pelo Peixe por 4 a 2. No segundo jogo, o time mineiro venceu por 2 a 1, mas não foi suficiente para reverter o placar acumulado.

O e-Brasileirão contou com 9.627 inscrições na primeira fase, que teve duelos online. A fase final foi disputada nesta quinta-feira (8), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Com a conquista do e-Brasileirão, GuiFera se classificou para um torneio com jogadores de outros países da região das Américas.