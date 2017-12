Jogando em casa, equipe brasileira é vice-campeã mundial de Rainbow Six

A equipe finlandesa Ence eSports foi a campeã da terceira temporada da Rainbow Six Pro League 2017, após vencer a Black Dragons por 2 a 0, na grande final da competição, que aconteceu no domingo, 19, na MAX5 Arena, em São Paulo. O time brasileiro conseguiu a classificação de forma heroica ao superar a bicampeã e invicta no torneio, Penta Sports, na semifinal, mas não resistiu à última partida e ficou com o vice-campeonato pela segunda vez. Antes, a Ence havia eliminado a também brasileira Team Fontt, uma das favoritas ao título.

Mais uma vez, o público brasileiro mostrou o porquê de o país ser considerado um dos mais apaixonados pelo Rainbow Six. Os fãs lotaram a arena e não pararam de torcer um minuto sequer. A força da torcida fez com que as equipes brasileiras tivessem um integrante a mais em cada partida.

Ao todo, foram distribuídos US$ 275 mil em premiações na terceira temporada da Rainbow Six Pro League 2017. A vencedora levou para casa US$ 75 mil.

Gustavo “Psycho” Rigal, da Black Dragons, analisou as finais e projetou o futuro da equipe no próximo ano: “Um ponto muito bom é que a gente chegou à final de um mundial. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica um pouco triste porque tínhamos a vitória nas mãos e mesmo assim não conseguimos agarrá-la. Chegamos muito longe com essa line-up. Isso é uma prova da nossa competência. Mas a nossa expectativa para as próximas competições é vencer tudo o que encontrarmos em nosso caminho, vencer tudo e ser campeão mundial”.