Jogando pelo PSG, Neymar ganha do Barcelona em simulação de videogame

A possível transferência de Neymar do Barcelona para o PSG é o principal assunto do mercado da bola nos últimos dias. O craque brasileiro ainda não decidiu seu futuro, mas o site Bleacherreport fez uma simulação no game Fifa 17 em que ele aparece vestindo a camisa do time francês em jogo contra o clube catalão.

Neymar não fez nenhum gol no jogo simulado, mas deu duas assistências que ajudaram a equipe garantir a vitória por 3 a 1.

Segundo os representantes de Neymar, o Paris Saint-Germain estaria disposta a pagar os 222 milhões de euros (R$ 813 milhões) para ter o jogador na equipe na próxima temporada.

What if the transfer of the summer actually happened? We simmed PSG (+ Neymar) vs. Barcelona on @easportsfifa pic.twitter.com/Nt79E81EXX — B/R Football (@brfootball) 26 de julho de 2017