Jogo brasileiro inspirado em clássicos de detetive será lançado nesta terça-feira

O jogo Until Dead será lançado em sua versão final de Android nesta terça-feira. Inspirado nos filmes clássicos de detetive Noir e com uma jogabilidade construída com base em conceitos de furtividade e combates táticos por turnos, o game dá uma roupagem totalmente nova para jogos de zumbis, pois agora o mais importante não é matar mortos-vivos, mas sim investigar crimes sem ser apanhado por eles.

Until Dead foi o primeiro jogo brasileiro a conquistar um prêmio no Indie Prize. Ele é um free-to-play de estratégia e raciocínio com mecânica baseada em turnos e combate tático. Na plataforma, você controla John Mur, um detetive aventureiro e explorador que, graças às suas habilidades, consegue sobreviver em um mundo caótico infestado por zumbis. Na pele do protagonista, você precisa encontrar pistas em uma grande aventura na busca por respostas para desvendar esse mistério. O segredo do jogo é usar a cabeça para manter-se vivo.

Veja o trailer de lançamento: