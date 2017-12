Jogo FIFA 17 é indicado ao prêmio 'Melhor Roteiro de Videogame de 2016'

Um game de futebol pode ganhar o prêmio de Melhor Roteiro para Videogames de 2016. FIFA 17 (veja o trailer) foi indicado pela Associação Britânica de Roteiristas, a WGGB (Writers' Guild of Great Britain em inglês) para a premiação, que ocorre no Royal College of Physicians, em Londres, dia 23 de janeiro de 2017.

No game, o jogador controla Alex Hunter em seu primeiro ano como profissional na Premier League, a primeira divisão do futebol inglês. Ao longo da história, é possível controlar Hunter nas partidas para que ele atue nos maiores times do país.

A disputa pelo prêmio, no entanto, é difícil. FIFA 17 concorre com o game de terror Virginia (veja o trailer), no qual o jogador controla uma agente do FBI em investigação, e o jogo de escolhas Fragments of Him (veja o trailer), no qual familiares e amigos precisam descobrir informações sobre o motivo de o personagem principal ter se suicidado.