Jogos Asiáticos de 2022 terão eSports ao lado das modalidades tradicionais

Os Jogos Asiáticos de 2022 terão competições de eSports (jogos eletrônicos) ao lado das modalidades tradicionais, pela primeira vez na história. Nas competições regionais, equivalentes à disputa dos Jogos Panamericanos, as provas de eSports valerão medalhas.

O Conselho Olímpico da Ásia (OCA) firmou uma parceria e agora vai trabalhar junto com o Alisports, uma divisão do Alibaba Group, uma gigante do comércio eletrônico e da tecnologia na China, para incluir games nos Jogos, que em 2022 serão sediados em Hangzhou, na China. As informações são do portal Omelete.

"O Conselho Olímpico da Asia tem se compromissado contantemente à herança, desenvolvimento e melhora dos esportes asiáticos, e nós estamos extremamente felizes com a parceria com o Alisports", disse o preisdente da OCA, Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah

Um dos games com presença praticamente certa na disputa será Fifa-17 (ou suas versões subsequentes), mas podem ser incluídos, também, jogos como League of Legends e Dota 2, muito fortes em competições próprias mundiais.