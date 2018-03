Inglês de 16 anos vence seletiva do Mundial de Fifa e ganha R$ 70 mil

Donovan “DhTekKz” Hunt, de apenas 16 anos, foi campeão do FIFA Champions Cup Barcelona, após vencer o argentino Gonzalo "nicolas99fc" Villalba neste domingo. O torneio contou com a participação de 128 jogadores - nove brasileiros -, metade para cada plataforma, 64 participantes jogaram no PlayStation 4, e 64 no Xbox One.

A final também deveria ter um jogo em cada plataforma, mas por conta de problemas técnicos na PSN, os dois jogos foram realizados no XBOX ONE. Com isso, a organização do torneio decidiu dar a mesma premiação de 22 mil dólares (cerca de R$ 70 mil) para os dois finalistas.

DhTekKz venceu os dois confrontos da final. O primeiro jogo foi bem acirrado, terminando com o placar de 3 a 2 a favor do inglês. Mas no segundo, o campeão goleou por 6 a 1, somando 9 a 3 no placar agregado. Além do prêmio em dinheiro, ambos os jogadores estão classificados para a próxima fase do circuito, que acontece em junho de 2018.

Brasileiros

Wendell Lira foi o brasileiro que chegou mais longe na competição, mas ficou sem a vaga para o Pré-Mundial de Fifa. O brasileiro chegou a comemorar algumas vitórias em seu perfil no Twitter , mas a felicidade durou pouco. Wendell encarou nas oitavas o colombiano Javier "Janoz", semifinalista do último Mundial, e, apesar da vitória no jogo de ida por 4 a 3, perdeu a vaga ao ser derrotado por 6 a 1 na volta. Após ser eliminado, o brasileiro agradeceu o apoio dos fãs e prometeu voltar mais forte.

Muito obrigado a todos vocês!!!! Não deu nessa mas vamos voltar mais forte⚽️ pic.twitter.com/4aPTAgNuV7 — Wendell Lira (@wendelllira) 28 de janeiro de 2018

Vale lembrar que Wendell reclamou da versão do jogo usada na competição e também chegou a informar que estava com febre durante a competição. Em uma das suas publicações, ele mostra a imagem de um termômetro com a marca de 38.3°C. Muitos internautas criticaram Wendell, dizendo que ele estava "arrumando desculpas" pela derrota, outros elogiaram o jogador pelo campeonato e colocação.

Ganhei a 2 e com isso 2/2. Mas infelizmente To muito mal 38,5 de febre!! Mas foco no objetivo ⚽️ pic.twitter.com/1p4oOK8WVQ — Wendell Lira (@wendelllira) 27 de janeiro de 2018