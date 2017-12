Konami anuncia Andrés Iniesta como novo embaixador do PES 17

A Konami, empresa que produz o Pro Evolution Soccer, divulgou nesta sexta-feira que o capitão do Barcelona Andrés Iniesta é o novo embaixador do game. A ideia é utilizar o meio de campo da seleção espanhola para atrair os fans da marca e do Barça para o jogo. Junto disso, a empresa japonesa divulgou que os jogadores terão direito a negociar com atletas especiais da história do Barcelona como Thierry Henry, Xavi Hernandez, Gary Lineker, Rivaldo, Luis Enrique, Carles Puyol, entre outros.

Além dos jogadores, a Konami vai oferecer uma pontuação extra aos jogadores do modo My Club se jogarem com o clube de Messi e companhia. O PES, como é chamado pelos jogadores, está disponível para Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e PC.