Konami lança PES World Tour em Barcelona; torneio terá novidades

A Konami, desenvolvedora de Pro Evolution Soccer (PES), um dos principais games de futebol do mundo, anunciou novidades no PES World Tour, torneio que servirá para apresentar a versão 2018 do game, que será lançada em 12 de setembro. O novo PES terá, como uma de suas novidades, a figura do campeão olímpico Usain Bolt como jogador.

O evento ocorreu no Camp Nou, estádio do Barcelona, com a presença de ex-jogadores do clube, Patrick Kluivert e Gaizka Mendieta, que disputaram uma partida real com jornalistas e gamers.

A competição mundial do game - dominada pelo brasileiro GuiFera, campeão mundial de 2017 - terá novos formatos de disputa. Entre eles, o inédito formato de competição três contra três, categoria quepassa a integrar o PES League.

Haverá também uma nova classe de competição randômica - que vai possibilitar ao jogador mesclar nomes de três equipes diferentes, para melhorar o desempenho de seu time. A terceira novidade é o modo MyClub, para a construção de equipes totalmente personalizadas.

"Acho importante que o virtual atraia a geração jovem ao mundo do futebol. Até mesmo conhecer jogadores que não estão mais na ativa, mas que são parte do mundo do futebol", disse Mendieta.