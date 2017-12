Konami realiza torneio de 'PES 2018' oficial da Liga dos Campeões da Uefa

A Konami divulgou detalhes do torneio oficial eSports da Liga dos Campeões da Uefa, que começa nesta quinta-feira, 12. As eliminatórias da primeira temporada da liga on-line permitirão que os jogadores se qualifiquem para a “Etapa da Ásia”, que é a primeira das três etapas de competições que levarão à etapa final do 'PES League World Tour 2018'. A Etapa da Ásia será sediada em Tóquio, Japão, em janeiro do próximo ano.

Vários eventos off-line serão realizados, começando com a Etapa da Ásia, seguida pela Etapa das Américas e, então, pela Etapa da Europa, que será realizada no segundo quadrimestre de 2018. O evento em Tóquio receberá 16 jogadores que competirão uns contra os outros para buscar os primeiros pontos da turnê. E os oito melhores jogadores de 2016 serão qualificados automaticamente para o evento. Além de mais oito jogadores selecionados com base em seus resultados da temporada que começa no dia 12 de outubro de 2017.

“Estou feliz por poder trabalhar com a Uefa nesta oportunidade de não apenas levar uma experiência entusiasmante aos jogadores participantes, como também oferecer aos fãs do futebol em todo o mundo uma oportunidade de apreciar este torneio em primeira mão no local físico dos eventos ou através de transmissões ao vivo”, disse Hideki Hayakawa, presidente da Konami.