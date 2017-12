Konami vai lançar nova versão de Pro Evolution Soccer para smartphones

Chega no final de maio para as principais plataformas móveis (Android e iOS), em smartphones e tablets, a nova versão de Pro Evolution Soccer (PES), da japonesa Konami. A empresa abriu, nesta quarta-feira, a possibilidade de os fãs fazerem um cadastro e receberem as novidades do game em primeira mão, neste site.

A versão móvel de PES 2017 terá à disposição do jogador a Champions League, grandes clubes europeus, como Barcelona, Liverpool e Borussia Dortmund, e sul-americanos, como os brasileiros Corinthians, Flamengo e Palmeiras, as mesmas parcerias feitas pela desenvolvedora nos videogames.

Confira como vai funcionar:

Segundo o material de divulgação, '"o game terá seus controles adaptados aos toques nas telas, para que o jogador possua todas ações de uma partida a sua disposição, como passes, lançamentos e carrinhos". Haverá ainda suporte para partidas locais ou em rede com outros jogadores.

A Konami anunciou que, a partir da data prevista de lançamento, no fim deste mês, os jogadores que completarem o tutorial do game até 23 de agosto terão recompensas. Quem jogar no Android, receberá um agente "prata ou superior" do Barcelona e do Borussia Dortmund que rende um jogador para usar em seu time. Já os usuários do sistema da Apple, o iOS, receberão um agente "prata ou superior" do Barcelona e do Liverpool para seu elenco.