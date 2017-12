Lance impossível no 'NBA 2K18' deixa jogador 'full pistola'; assista

Existe coisa pior do que ser roubado no video-game por algum erro inexplicável do computador? Incontáveis bugs, seguidas bolas nas traves ou no aro, faltas fantasma e até infrações ignoradas estão entre as coisas mais irritantes.

Bom, o usuário MoyBoss do Twitch provou deste veneno neste final de semana, nos segundos finais de uma partida online de "NBA 2K18". Com o placar em 59 a 59, de alguma forma incompreensível uma bandeja fácil de James Harden no último segundo não caiu. Só isso já foi suficiente para deixa-lo completamente pistola.

O pior veio a seguir: o rival chutou de antes do meio da quadra e fez a cesta, decretando a derrota de MoyBoss por 62 a 59.

Assim que a bola caiu, MoyBoss saiu correndo do quarto completamente enfurecido e desistiu de jogar. Todos nós te entendemos, meu caro.