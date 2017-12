Jogo de League of Legends repercute mais do que clássico paulista no Twitter

A partida semifinal do Campeonato Brasileiro de League of Legends (LoL), disputada neste fim de semana, foi mais comentada do que o clássico paulista entre São Paulo e Corinthians, que acabou num morno 1 a 1.

Segundo o portal UOL Esporte, as hashtags #GoRED e #GopaiN, alusivas às duas equipes, RED Canids e Pain Gaming, ficaram nos assuntos mais comentados do Twitter não só no Brasil, mas em todo o mundo. A quantidade de posts superou com folga o total de comentários na rede social a respeito do jogo entre Corinthians e São Paulo, que disputavam o clássico paulista. A RED venceu a disputa.

Ambas as equipes têm um alto número de seguidores - foram cerca de 300 mil pessoas acompanhando a partida no Twitter e na plataforma de games Twich, na internet. A partida também foi transmitida na TV fechada.

No dia 8 de abril, em Recife, aconrece a final do Campeonato Brasileito de LoL entre Keyd Stars e RED Canids, que disputam R$ 70 mil.