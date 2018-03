Live Arena lança Liga Neon de CS:GO exclusiva para equipes femininas 

Chegou a hora das mulheres brilharam no cenário dos esportes eletrônicos. Nesta quinta-feira (08), Dia Internacional da Mulher, a Live Arena vai lançar a Liga Neon de CS:GO exclusiva para equipes femininas.

Escolhida para ler o manifesto da Liga na data do lançamento, a jogadora Amanda "AMD" Abreu, da BootKamp Gaming, falou sobre o momento. "Será uma honra e um orgulho poder passar a mensagem representando todas as mulheres que buscam espaço no cenário. A Liga Neon vai nos representar em todos os sentidos. Que seja um marco e que muitas outras mulheres tenham coragem de aparecer mais e realizar seus sonhos nos e-Sports."

Para quem já está curioso em saber dos detalhes do projeto e as equipes participantes, eles serão relevados a partir das 12h no dia da estreia, que contará com a presença de jogadoras e a participação especial de Kênia Toledo, CEO da GA Store e GFallen e mãe do astro do CS:GO Gabriel "FalleN" Toledo.

O evento terá transmissão da Twitch e dos canais do Esporte Interativo no Facebook e Youtube. A apresentação será feita pelo narrador Octavio Neto.