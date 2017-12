'LoL' encerra competições nos JUBs em dia que COI reconhece eSports

O Comitê Olímpico Internacional (COI) manifestou oficialmente pela primeira vez neste sábado, 29, a possibilidade dos eSports serem considerados uma atividade esportiva. A organização informou que os esportes eletrônicos podem fazer parte da experiência olímpica, desde que adotem valores olímpicos. No mesmo dia da decisão do COI foi disputado em Goiânia a final do primeiro torneio de League of Legends dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs).

"Fico muito feliz com essa decisão, finalmente tivemos um reconhecimento", disse Aluísio Filho, um dos integrantes da equipe campeã dos JUBs.

+'Comecei apostando com meu pai', diz campeão de Fifa nos JUBs 2017

Depois de quase 3 horas de batalha, os pernambucanos venceram o time da Universidade Federal de Sergipe (UFS) por 3 a 1 e levaram a medalha de ouro. "Essa vitória foi surpreendente, mas viemos com garra, treinamos muito para conquistar esse título", completou o estudante de veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), ainda enxugando as lágrimas.

Na decisão do 3º lugar, a UFRN (RN) levou a medalha de prata ao vencer, por 2 a 0, a Unicamp (SP), que tinha entrado na competição como uma das favoritas ao título. A UnB (DF) terminou em 5º lugar, com UFMA (MA) em 6º, seguida pela UFG (GO), em 7º e Unichapecó (SC), em 8º.