'Lucasrep98' perde e Brasil fica sem representante no Mundial de Fifa 17

O último representante brasileiro na Copa do Mundo de Fifa 17, a FIWC, disputada em Londres, deu adeus à competição nesta quinta-feira. O jogador do Goiás Lucas 'Lucasrep98' Gonçalves perdeu para o alemão Timo 'Timox' Siep, por 2 a 0, nas quartas de final, e foi eliminado do torneio.

Com a saída de Lucasrep98, o Brasil deixa o torneio. Os competidores Henrique 'Zezinho23xx' Lempke e Rafael 'Rafifa13' Fortes terminaram a primeira fase, dos grupos, na quinta e na sexta posições em suas chaves e não passaram para o mata-mata. A final acontece nesta sexta-feira, num duelo dos melhores nas plataformas Xbox One e PS4.

Após a eliminação, vários fãs e outros jogadores manifestaram apoio a Lucasrep98, incluindo Rafifa13. "Só perde quem joga, irmão! Foi um monstro na partida e no campeonato mas infelizmente a bola não quis entrar! Exemplo!", tuitou Rafifa.

Além do prêmio de R$ 630 mil (US$ 200 mil), o vencedor da Copa estará na premiação da Fifa dos melhores jogadores do mundo, no fim do ano.

O alemão Timox, que derrotou Lucasrep98, joga pelo Wolfsburg e, em abril tinha sido derrotado pelo brasileiro Wendell Lira, que não disputou a FIWC por problema de agenda, por 7 a 1.