Luis Suárez será grande estrela de novo Pro Evolution Soccer

Se Cristiano Ronaldo estampará a capa do Fifa 18, o Pro Evolution Soccer, grande concorrente do game da EA Sports, terá Luis Suárez como grande estrela. O atacante do Barcelona não escondeu a felicidade de ser o maior astro de um dos dois jogos pela primeira vez na carreira e comemorou o fato nas redes sociais.

"Muito contente por ser embaixador do novo PES 2018", postou ele, acompanhado da foto da capa do jogo. Em 2017, Suárez já estava na capa, mas, na ocasião, estava acompanhado de alguns companheiros de Barcelona, como Messi, Neymar, Rakitic e Piqué.

A franquia da Konami continua com exclusividade da Liga dos Campeões, grande atrativo do game em relação ao Fifa, que possui a maioria dos grandes torneios locais. Com lançamento previsto para setembro, PES terá versões para Playstation 3 e 4, Xbox 360 e One, computador, além do novo Nintendo Switch.