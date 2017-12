'Madden NFL 18' foi lançado há 10 dias, e os bugs já são sensacionais

O "Madden NFL 18" foi lançado há dez dias, em 25 de agosto, e, assim como o número de jogadores, os vídeos de bugs do jogo estão se multiplicando nas redes sociais.

Em alguns casos, jogadas irregulares acontecem naturalmente, lances que deveriam se encerrar duram uma eternidade ou tackles ganham força desproporcional. Confira a seguir uma lista com diversos desses erros, alguns compilados pelo SB Nation e Deadspin.

Madden has a new glitch. Forget you catch the ball, ask for a Flag pic.twitter.com/gWgLJV1qYL — Trash At MUT (@TheDeLMan34) 20 de agosto de 2017

@EASPORTS_MUT can I get some help with this madden 18 bug/glitch? I just finished the challenge and it's been stuck like this for 45 mins pic.twitter.com/HYhpwxKwle — Blurnard_0ffensè (@Blurnard0) 1 de setembro de 2017

First Madden 18 glitch. Julius Peppers just got a sack with his hair in his face mask pic.twitter.com/m6m5A9Rho0 — Renato Mazariegos (@RPMSports18) 2 de setembro de 2017

GOAT or Glitch? #madden18 @houseofhighlights #goat #tombrady #patriots #patsnation #maddenglitch #houseofhighlights Uma publicação compartilhada por Travis Dinwiddie (@trav_z34) em Ago 21, 2017 às 11:35 PDT