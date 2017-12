Maior torneio de Counter Strike do mundo será transmitido na TV brasileira

Grande mania entre os fãs de games, Counter Strike é mais um e-Sport a ser transmitido na televisão. A ESPN garantiu os direitos exclusivos do PGL Major Cracóvia 2017, principal torneio do game em todo o mundo. A emissora exibirá a partir das quartas de final da competição, transmitindo as semifinais no dia 22 e a final ao vivo no dia 23, na ESPN+.

Pela primeira vez na história, duas equipes brasileiras disputam um Major de Counter Strike. A SK Gaming, campeã mundial no último ano e vencedora dos três últimos torneios disputados no último mês de competições na Europa. A Immortals é a outra equipe brasileira no torneio que vive a expectativa de título após a chegada de KNG, novo jogador do time.

O novo acordo reflete mais um investimento da emissora nos e-Sports, modalidade que conta com transmissões e programas exclusivos na ESPN+ e também no WatchESPN. Além de Counter Strike, a emissora exibe competições de Clash Royale, Rainbow Six Siege, Street Fighter e FIFA Ultimate Team.