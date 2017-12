Maradona e Pelé são anunciados, com Ronaldo, como os 'ídolos' de Fifa 18

Mais novidades sobre Fifa 18, nova versão do premiado game de futebol da EA Sports, foram divulgadas nesta segunda-feira. A desenvolvedora confirmou vários ex-jogadores que serão os 'ídolos' do game, e que poderão entrar em campo novamente no modo Ultimate Team (no qual o jogador pode montar suas próprias equipes para enfrentar os adversários).

Segundo a EA, os ídolos que estarão na próxima versão de Fifa são o argentino Diego Maradona, o francês Thierry Henry, o goleiro russo Lev Yashin e o Rei do Futebol, Pelé.

No caso de Pelé, a imagem que vai aparecer no game será a do jogador mais jovem, da década de 1960 (confira na foto acima). Já Ronaldo Fenômeno vai surgir usando o famoso cabelo estilo 'Cascão':

Antes chamada de 'legends' (lendas ou lendários), a nova leva de jogadores do passado que será incorporada ao game já foi apelidade pela EA de 'Fut Icons' (ou ídolos) do futebol, ao menos no trailer.

Outra novidade, divulgada pela desenvolvedora, é que em Fifa-18 os jogadores do passado não serão mais exclusividades para os consoles da Microsoft, como na versão atual. Eles também estarão nos Playstation 3 e 4, da Sony, e no PC.

Uma das versões a ser vendida, inclusive, se chamará "Ídolo". Será a mais cara, com alguns diferenciais e Ronaldo Fenômeno na capa. Quem adquirir poderá jogar três dias antes dos demais jogadores, terá modos de empréstimo de atletas especiais e uniformes exclusivos. Na pré-venda, essa versão custra R$ 383,50.

O lançamento global do game está agendado para 29 de setembro. Fifa 18 chega para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e PC, com novos gráficos e diversas melhorias na jogabilidade, além da segunda temporada do modo Jornada - no qual o gamer poderá atuar nos desdobramentos da carreira de um jogador virtual, Alex Hunter. Na capa, está a imagem do craque Cristiano Ronaldo.

Confira o trailer especial que fala sobre a nova leva de ídolos em Fifa-18, no Twitter da EA Sports: