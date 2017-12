Maradona processa produtora de PES por utilizar sua imagem indevidamente

O ex-craque argentino Diego Maradona voltou a se envolver em polêmicas. Nesta quinta-feira, ele anunciou que "iniciará ações legais" contra a Konami, produtora do game de futebol Pro Evolution Soccer por "utilizar" sua imagem no jogo, um dos mais populares em todo o mundo, sem sua autorização.

"Ontem (quarta-feira) me inteirei que a empresa japonesa Konami utiliza minha imagem para o jogo 'PES 2017'. Infelizmente, meu advogado Matías Morla iniciará as ações legais correspondentes. Espero que esta não seja mais uma fraude", publicou Maradona no Facebook, acompanhado de uma imagem de seu "personagem" no game.

O PES, a cada edição, costuma disponibilizar algumas "lendas do futebol", que podem ser adquiridas pelos jogadores para reforçarem suas equipes em alguns modos do jogo. Na edição de 2017, Maradona, um dos maiores jogadores da história do futebol, aparece com a pontuação de 97, superior a jogadores como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.