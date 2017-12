Melhor jogador de LoL do mundo quer vir ao Brasil para torneio

Atenção fãs de League of Legends: o lendário Lee "Faker" Sang-hyeok - atual tricampeão e jogador da equipe sul coreana SK Telecom, melhor jogador de LoL do mundo - afirmou que quer estar no Brasil para a disputa do Mid-Season Invitational (MSI) do game.

A competição, já mostrou o Fera, será disputada entre os dias 28 de abril e 21 de maio, reunindo as principais equipes internacionais. Será um mundialito - a preparação para o mundial, no segundo semestre - e terá partidas no Rio e em São Paulo. Os ingressos já estão esgotados. O MSI 2017 contará com mais 12 equipes das seguintes origens: Brasil; China; Rússia e região; Europa; Japão; norte da América Latina; sul da América Latina; América do Norte; Oceania; sudeste da Ásia; região de Taiwan e Hong Kong.

O portal UOL Esporte destacou que Faker afirmou numa transmissão para os fãs de LoL a vontade de vir ao Brasil. "Eu quero muito ir para a América do Sul", declarou Faker, que acrescentou: "para ganhar a temporada competitiva de primavera (o mundialito), eu ainda preciso ficar em primeiro lugar no ranking".