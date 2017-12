FERA ENTREVISTA: 'Messi é o melhor no videogame e da história', diz Mauro Beting

Mauro Beting foi um dos convidados da décima edição da Brasil Game Show (BGS), a maior feira de games da América Latina, que acontece em São Paulo, entre os dias 11 e 15 de outubro, no Expo Center Norte. O comentarista falou sobre mais uma participação no Pro Evolution Soccer (PES), famoso simulador de futebol da Konami, e ainda aproveitou para dar sua opinião sobre uma das maiores rivalidades do futebol mundial.

"Messi e Cristiano Ronaldo parecem jogadores de videogame. São perfeitos, geniais. Mas o Messi é o melhor jogador no videogame e da história. Ele é maior que o Maradona, Ronaldo, Cruijff e Cristiano Ronaldo. Nesse planeta, ele é o melhor, porque o Pelé é de outro planeta", afirmou Mauro Beting, que reconhece o talento do craque português. "Cristiano Ronaldo é tao fabuloso que ele consegue se comparar ao Messi e, às vezes, até superá-lo", completa.

Mauro Beting foi escolhido para narrar o PES pela primeira vez em 2011, depois de uma pesquisa realizada pela Konami com o público e jogadores. Na época, seu parceiro era o Silvio Luiz. Agora, na sua oitava participação, volta a fazer dupla com Milton Leite. A edição 2018 trouxe uma experiência nova para os narradores, que pela primeira vez gravaram as vozes no mesmo estúdio. "Foi muito legal essa experiência. Trabalhar com o Milton é a mesma coisa que jogar ao lado do Messi. Ele te coloca sempre na cara do gol", declarou Beting.

Eles estão de volta! @miltonleite e @maurobetingoficial são as vozes do #PES2018. Vai lá no nosso stories que tem recadinho deles pros fãs =D #pes #futebol Uma publicação compartilhada por Konami Brasil (@konamibrasil) em Mai 19, 2017 às 6:43 PDT

O PES tem narrações exclusivas em português visando aproximar ainda mais os jogadores brasileiros, que são um dos principais públicos do game. Nesta edição, o jogo traz ainda todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro.

"O Brasil tem um peso gigantesco no PES. Temos na capa um jogador vestindo a camisa da seleção brasileira (Philippe Coutinho). Além de vários outros jogadores com destaque no game", afirma André Bronzoni, gerente de PES para América Latina.

Outra novidade do futebol brasileiro no jogo é a presença de Romário e Sócrates como parte do modo MyClub Legends, que permite que os jogadores se divirtam com craques do passado. Além dos brasileiros, esse modo traz outros craques como Maradona e David Beckham.

A BGS vai até o dia 15 de outubro e, em 2017, a organização espera que 330 mil pessoas passem pelo evento ao longo dos cinco dias, 10% a mais do que o total de público do ano passado. Neste ano, a feira volta para o Expo Center Norte, onde ficou de 2010 a 2015, com 50 empresas a mais que na edição passada.

Para celebrar os dez anos do evento, a organização fez uma pesquisa com o público para descobrir quais personalidades eram mais desejadas. Dos quatro primeiro colocados, Kojima, Shigeru Miyamoto (Nintendo), Phil Spencer (chefe da divisão Xbox da Microsoft) e Ed Boon (criador do Mortal Kombat), a organização conseguiu trazer três, deixando de fora somente Miyamoto.