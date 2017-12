Microsoft anuncia lançamento do Xbox Game Pass, um 'Netflix' de games

Excelente notícia para os fãs de games que jogam na plataforma Xbox, da Microsoft. A gigante norte-americana da tecnologia anunciou o lançamento, para 1º de junho, do Xbox Game Pass, em 31 países (num primeiro momento, não no Brasil).

Por meio de uma mensalidade de US$ 10 (cerca de R$ 33), o jogador ganhará acesso a uma biblioteca de mais de 100 games, para Xbox 360, Xbox One e também para PC. Dá para baixar e jogar à vontade, enquanto a assinatura estiver valendo. As informações são da agência de notícias AFP.

Segundo a Microsoft, o catálogo de títulos vai mudar mês a mês. Entre os primeiros games disponíveis estarão"Halo 5: Guardians", "Mad Max" e a trilogia "Gears of War".

Além de poder jogar um game baixado durante a assinatura, o jogador que optar por permanecer com determinado título após ele sair da lista de games do mês terá um desconto na aquisição, promete a Microsoft.