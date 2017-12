Microsoft divulga lista completa de games do Xbox Game Pass no Brasil

A Microsoft divulgou nesta segunda-feira a lista de games aos quais os jogadores brasileiros terão acesso no lançamento do Xbox Game Pass, serviço de assinatura que vai funcionar como uma espécie de "Netflix de games" da plataforma, que será lançada em setembro no País.

Por R$ 29,90 por mês, valor da assinatura, o jogador terá acesso a 125 jogos para o Xbox One e Xbox 360.

Após fazer a assinatura, o usuário escolhe quais jogos quer baixar. Os jogos ficam disponíveis para download somente durante o período da assinatura. Se interromper a assinatura, perde acesso aos jogos.

Na lista, há games como Mad Max e Halo (que custam cerca de R$ 100 e R$ 50, respectivamente), além de títulos como Guardians, Sunset Overdrive, Mad Max, BioShock, Recore, Limbo e muitos outros. Mais detalhes foram contados no canal do Xbox no YouTube.

A lista nacional do serviço foi publicada pelo Blog do Xbox. Confira: